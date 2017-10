George Saunders wint als tweede Amerikaan op rij de Man Booker Prize ib

Bron: The Guardian, belga 0 Photo News George Saunders met zijn boek en het beeldje van de prijs, dat duidelijk al door veel mensen met vieze vingers is aangeraakt... Kunst & Literatuur De Amerikaanse auteur George Saunders heeft met het boek 'Lincoln in the Bardo' de Man Booker Prize 2017 in de wacht gesleept. Het boek gaat over de Amerikaanse president Abraham Lincoln en zijn verdriet om de dood van zijn 11-jarige zoon Willie in 1862, die vastzit in het 'bardo', een soort 'limbo' of 'tussenruimte' uit het Tibetaans boeddhisme.

"De vorm en stijl van deze uiterst originele roman, onthult een gevatte, intelligente en een diep ontroerende verhaallijn. Dit verhaal van de rondwarende en gekwelde zielen in het hiernamaals van Abraham Lincolns zoon, creëert paradoxaal een helder en levendig beeld van de figuren die deze andere wereld bewonen", zegt de jury. "'Lincoln in the Bardo' is tegelijk gegrond in geschiedenis, en speelt daar ook mee, en verkent de zin en de belevenis van empathie."

De 58-jarige Saunders, een Texaan die in New York woont, ontving zijn prijs deze avond tijdens een ceremonie in Londen uit handen van de hertogin van Cornwall, Camilla Parker-Bowles. Hij kreeg daarnaast een cheque van 50.000 pond (56.000 euro) uit handen van de organisatie van de literatuurprijs.





