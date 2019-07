George R. R. Martin laat zich niet beïnvloeden door kritiek van fans op ‘Game of Thrones’ SD

15 juli 2019

21u09

Bron: EW 2 Kunst & Literatuur De tv-reeks van ‘Game of Thrones' is ondertussen afgelopen, maar echte fans kunnen nog uitkijken naar de twee laatste boeken uit ‘A Song of Ice and Fire’-reeks die George R. R. Martin aan het vervolledigen is. In een interview met Entertainment Weekly waarschuwt de 70-jarige auteur wel dat reacties van fans - positief of negatief - de plot niet zullen beïnvloeden.

“Het internet heeft meer invloed dan vroeger", vertelt George R. R. Martin aan Entertainment Weekly wanneer hem gevraagd wordt naar de reactie van fans op het laatste seizoen van de televisiereeks. “Kijk naar de afstamming van Jon Snow. In de boeken waren er al vroeg hints over wie zijn ouders waren, maar slechts 1 op de 100 lezers begreep de hint. En voor het internet was dat prima - voor 99 procent van de lezers zou het een grote verrassing zijn wanneer dan eindelijk bekend werd gemaakt wie Jon Snows ouders waren. Maar nu, met het internet, moet maar één iemand het doorhebben en het online posten, en dan kunnen de andere 99 dat lezen. En de verrassing waarnaar je toewerkt, is weg.” Martin geeft toe dat hij dan wel eens in de verleiding komt om iets aan te passen, maar het toch niet doet. “Als je naar een bepaald einde toewerkt en plots van richting verandert omdat iemand het begrepen heeft, of er niet van houdt, dan verpest dat de hele structuur. Dus nee, ik lees geen fanwebsites. Ik wil het boek schrijven dat ik zo bedoeld heb. En wanneer het dan eindelijk uitkomt, kunnen ze het wel of niet goed vinden.”

De auteur geeft toe dat het vreemd was om naar de finale van ‘Game of Thrones' te kijken, aangezien hij een heel ander einde in gedachten heeft. “De laatste drie jaren zijn vreemd geweest, aangezien de serie voorop liep op de boeken”, vertelt hij. “Ja, ik heb showrunners David Benioff en Dan Weiss jaren geleden een aantal dingen verteld. En sommige dingen hebben ze gedaan. Maar het blijft toch anders. Ik heb vaste ideeën in mijn hoofd van hoe ik ‘The Winds of Winter’ en het boek daarna schrijf. Het is dus alsof er twee alternatieve werkelijkheden naast elkaar bestaan.”

Martin added that watching the recent GoT final season was a bit of a strange experience given the different version he’s still writing. “The whole last three years have been strange since the show got ahead of the books,” he says. “Yes, I told [showrunners David Benioff and Dan Weiss] a number of things years ago. And some of them they did do. But at the same time, it’s different. I have very fixed ideas in my head as I’m writing The Winds of Winter and beyond that in terms of where things are going. It’s like two alternate realities existing side by side. I have to double down and do my version of it which is what I’ve been doing.”

Heel veel druk voelt Martin niet meer. “Het is geen race meer. De show is voorbij. Ik schrijf mijn boek. En dat zal klaar zijn wanneer het klaar is.”