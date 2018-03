Gentse verhuisoperatie van 80.000 museumstukken rond in maart 2019 Redactie

22 maart 2018

15u07

De grote verhuisoperatie van zowat 80.000 Gentse museumstukken zal in maart 2019 afgerond zijn. Zes collectie-medewerkers reinigen en verpakken alle museumstukken die niet meer geëxposeerd worden en verhuizen ze van de vele versnipperde opslagruimten in de stad naar twee hoogtechnologische erfgoeddepots.

De stad Gent grijpt de grootschalige verhuisoperatie aan om alle stukken - het gaat om zeer uiteenlopende objecten zoals klokken, juwelen, retro-koelkasten en zelfs een oldtimer - te fotograferen en te registreren. Zo worden ze achteraf raadpleegbaar voor geïnteresseerden.

Maar de verhuis moet vooral de goede bewaring van de museumstukken waarborgen. Het deel van de collectie dat geen klimatisatie nodig heeft, is al verhuisd naar een depot van 7.500 m² in de haven.

Gevoelige stukken worden ondergebracht in een ander depot onder de tribunes van de Ghelamco Arena. Een geklimatiseerde depotruimte voor ruim 2.400 m³ aan objecten, die binnenkort in gebruik wordt genomen. Daar komen de meest gevoelige objecten uit papier, hout, textiel of kunststof.

De zes Gentse collectie-medewerkers krijgen de hulp van een gespecialiseerde verhuisfirma om de grootschalige operatie af te ronden.