Gentse monumenten en musea breken record 2,6 miljoen bezoekers in 2017 Redactie

22 januari 2018

16u13

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur 2017 was een topjaar voor de Gentse musea en monumenten. Samen mochten ze bijna 2,6 miljoen mensen verwelkomen, een record. De grote publiekstrekkers waren het Gravensteen en de Sint-Baafskathedraal maar ook het Belfort, het Lam Gods en de Sint-Niklaaskerk deden het erg goed.

Bij de musea zijn de cijfers sterk afhankelijk van de lopende tentoonstellingen. Zo kreeg het Design museum Gent in 2017 106.043 bezoekers over de vloer dankzij de tentoonstelling Hello Robot. Ook dat is een record.

Alle musea, monumenten en historische huizen mochten vorig jaar samen 2.583.786 bezoekers verwelkomen. Dat geeft over de voorbije vijf jaar een stijgende trend: in 2013 waren er 2.170.581 bezoekers, in 2014 2.387.967 en in 2015 waren dat er 2.513.206. Enkel in 2016 werd met 2.505.397 bezoekers een lichte dip opgetekend, als gevolg van de terreurdreiging na de aanslagen in Brussel. In die cijfers werden ook de bezoekers van De Wereld van Kina, de Sint-Baafskathedraal en de Sint-Niklaaskerk opgenomen.

Succesexpo

Het Gravensteen en de Sint-Baafskathedraal, waarvan de bezoekerscijfers respectievelijk met 17,2 procent en 28,5 procent stegen ten opzichte van 2016, kenden een uitzonderlijk goed jaar. Ze haalden een absoluut recordaantal bezoeken, zelfs meer dan in het topjaar 2015. In het Gravensteen waren er 345.446 bezoeken, af 27.000 meer dan in 2015. Ook de vierde editie van het Winterwonderkasteel brak met 34.000 bezoekers een record.

Ook de musea deden het vrij goed, maar daar is het beeld wisselend. De publieksopkomst in de musea is zeer afhankelijk van het succes van de tijdelijke tentoonstellingen. Nadat in 2016 een aantal musea een graantje meepikten van de Floraliën, lagen de bezoekerscijfers in 2017 in de meeste musea iets lager. Design museum Gent is daarop een grote uitzondering. Met 106.043 bezoeken of een stijging met 40,4 procent, haalde het museum ruim 30.000 bezoekers meer over de vloer dan in 2016. Vooral de tentoonstelling 'Hello, Robot. Design tussen mens en machine' is een schot in de roos en haalde in november en december 17.000 bezoeken per maand. De expo loopt nog tot 15 april 2018.