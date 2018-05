Geen Nobelprijs Literatuur dit jaar: prestigieuze instellingen ontsnappen niet aan #MeToo jv

04 mei 2018

13u06 0 Kunst & Literatuur Voor het eerst in 75 jaar zal er geen Nobelprijs Literatuur uitgereikt worden in 2018. Reden: een seksschandaal. Het is de zoveelste wereldbekende instelling die niet gespaard blijft van de #MeToo-beweging. Eerder kwamen de organisatie van de Oscars, de Verenigde Naties en verscheidene hulporganisaties onder vuur te liggen.

De Academy of Motion Picture Arts and Sciences schrapte deze week nog acteur Bill Cosby en regisseur Roman Polanski als leden, nadat het dat vorig jaar ook al had gedaan met Harvey Weinstein, de Hollywoodproducer met wie de hele #MeToo-beweging begon. Cosby werd onlangs schuldig bevonden aan seksueel misbruik van Andrea Constand. Polanski verkrachtte in 1977 een dertienjarig meisje, maar vluchtte de VS uit om een proces te vermijden. Het belette hem niet om vooral in Europa een gevierd regisseur te worden. Ook de Academy wachtte tot nu - 41 jaar na de feiten - om Polanski het lidmaatschap te ontnemen. In diezelfde filmbusiness kwam in november vorig jaar bovendien ook Pixarbaas John Lasseter (60) in opspraak voor ongewenste intimiteiten.

Verenigde Naties

In januari bracht The Guardian een aantal getuigenissen van vrouwen over seksuele intimidatie binnen de Verenigde Naties. Vijftien VN-medewerkers beweerden slachtoffer te zijn van seksuele intimidatie of aanranding door collega's. Zeven van hen maakten daar ook formeel melding van, maar ze moesten daarna zelf gedwongen opstappen. Een van de vermeende daders zou een hooggeplaatste bij de VN zijn. Ook op het terrein bleek het personeel van de VN niet onbesproken. Dat kwam aan het licht, nadat het Oxfam-schandaal was losgebarsten, met in de hoofdrol de 68-jarige Roland Van Hauwermeiren. Nog andere hulporganisaties kregen te maken met klachten over seksueel wangedrag, zoals het Rode Kruis, Unicef en Artsen Zonder Grenzen.

Op de toiletten van de ambassade van Nieuw-Zeeland in Washington zou officier van de marine, Alfred Keating (58), dan weer een verborgen camera opgehangen hebben, zo bleek deze week. Vorige maand nam hij ontslag, ook al pleit hij onschuldig. Op zijn computer stond software om de camera te bedienen en zijn DNA werd aangetroffen op het geheugenkaartje van de camera.

Zweedse Academie

En dan is er nu dus de Nobelprijs Literatuur. De Zweedse Academie die de felgegeerde prijs normaal toekent, kampt eveneens al een tijdje met een seksschandaal, dat draait rond Academielid Katarina Frostenson. Jean-Claude Arnault, de Franse echtgenoot van deze Zweedse dichteres en toneelschrijfster, zou minstens 18 vrouwen seksueel geïntimideerd of aangerand hebben. De slachtoffers zouden vrouwelijke Academieleden zijn, maar ook echtgenotes en dochters van mannelijke leden van het selectiecomité. Door het schandaal stapten er begin april van de achttien leden van de Zweedse Academie drie op, omdat het vertrouwen in Frostenson toch behouden bleef. Daarna nam voorzitster Sara Danius (56) ontslag.

De Nobelprijs Literatuur 2018 zal wél toegekend worden en samen met die van 2019 volgend jaar aan beide laureaten uitgereikt worden. Er zouden geen gevolgen zijn voor de andere prijscategorieën.