Geen Boekenbeurs dit jaar, ontslagen bij organisator Boek.be PhT/MVDB/PVG

15 mei 2020

10u35 16 CORONACRISIS Er komt dit jaar door de coronacrisis geen Boekenbeurs. Organisator Boek.be moet ook personeel ontslaan. Hoeveel van de dertien jobs er sneuvelen, is nog niet beslist. “Dit is niet het einde van de Boekenbeurs”, zegt Vé Bobelyn, namens Boek.be. “Volgend jaar willen we in Antwerp Expo opnieuw een groot boekenfeest organiseren.”



Het zat er een beetje aan te komen dat de Boekenbeurs een jaar zou moeten overslaan. Achter massa-evenementen staat ook in het najaar nog een groot vraagteken. Vorig jaar trok de Boekenbeurs in twee weken 123.000 bezoekers. Vé Bobelyn: “We zijn alternatieve formules aan het onderzoeken. We gaan met een heleboel partijen praten, van uitgevers en auteurs tot boekhandelaars en overheden. De Boekenbeurs is iets iconisch, voor Vlaanderen en voor Antwerpen. We denken nu vooral aan een aantal mini-events, op verspreide locaties. Wat ook mogelijk is: een soort virtuele Boekenbeurs waar bezoekers in contact komen met auteurs. Of een grote campagne met de boekhandels.”

Boek.be wil tegen begin juli een werkbare formule uittekenen. “Het is zoeken naar het haalbare in deze tijden. Je moet de uitgevers en de handelaars meekrijgen.”

Klap

Het wegvallen van de Boekenbeurs dient Boek.be een enorme klap toe. Ontslagen bij de dertien werknemers zijn onvermijdelijk. “We weten op dit moment niet hoeveel mensen we aan boord kunnen houden”, zegt Bobelyn. “De komende weken bekijken we welk soort werking voor ons nog haalbaar is. Voor de toekomst moeten we nagaan hoe we de promotie van het boek aanpakken. Halen we er externe partijen bij of niet?”

Dat de coronacrisis een definitief einde zou maken aan 83 jaar Boekenbeurs in Antwerpen, is volgens Bobelyn uitgesloten. “We gaan blijven vechten voor dat evenement. Dat heeft zo’n sterk DNA, is zo iconisch. Uiteraard moet je mee met je tijd, maar we waren al met een vernieuwing gestart. Daar gaan we voor.”

