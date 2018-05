Geduld is een mooie deugd: deze oma (87) maakt de gekste schilderijtjes... met Paint FT

05 mei 2018

12u23 3

Een hippe oma is ze, Concha García Zaera. De 87-jarige Spaanse zit op Instagram en heeft liefst 168.000 volgers. Niet omdat ze oma's huis-, tuin- en keukentips deelt. Wel omdat ze kunstenares is. Kijk maar eens naar deze schilderijtjes. Oké, u zou ze misschien niet in huis hangen, maar hoe ze zijn gemaakt, is meer dan origineel. Concha neemt plaats achter haar computerscherm en opent het oeroude Paint om haar creativiteit bot te vieren. Wie al vaak met het Microsoft-programma heeft gewerkt, weet dat een portie geduld noodzakelijk is. "Ik werk ongeveer twee weken aan één creatie", vertelde Concha onlangs aan de Spaanse krant 'El Mundo'. "Ik heb totaal geen fantasie maar haal mijn inspiratie uit ansichtkaarten en andere tekeningen." De vrouw uit Valencia begon er twaalf jaar geleden mee toen haar man ziek werd. ​"Ik zorgde voor hem dus ik kon niet veel naar buiten. Om de tijd te doden begon ik kleine dingetjes te schilderen: eerst een huis, dan een berg.” Intussen gaat oma-Paint de wereld rond.

Este es uno reciente¿Os gusta? Een foto die is geplaatst door null (@conchagzaera) op 02 mei 2018 om 10:40 CEST

Quería daros las gracias a todos por la forma tan maravillosa que me habéis recibido y me hacéis muy feliz con vuestros comentarios, sois un encanto. Een foto die is geplaatst door null (@conchagzaera) op 12 mrt 2018 om 23:03 CET

Este dibujo lo hice recordando un atardecer en la casa del campo Een foto die is geplaatst door null (@conchagzaera) op 18 apr 2018 om 17:25 CEST

Este dibujo que lo hice con Paint me parecio bonito #dibujo #dibujoconpaint #Paint #Conchadibujaconpaint #santorini #mar Een foto die is geplaatst door null (@conchagzaera) op 22 nov 2017 om 13:16 CET