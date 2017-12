Gatz maakt kunst kopen makkelijker en goedkoper SI

15u56

Bron: Belga 1 BELGA Minister van Cultuur Sven Gatz. Kunst & Literatuur Er komen renteloze leningen voor wie werken van levende Vlaamse kunstenaars koopt. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Initiatiefnemer, minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld), wil de economische positie van levende kunstenaars versterken en de drempel verlagen voor minder kapitaalkrachtige kunstliefhebbers om ook in kunst te investeren. De organisatie Kunst in Huis zal de kunstkoopregeling ontwikkelen, coördineren en promoten.

"Van zo'n renteloze leningen worden onze levende kunstenaars beter, want zij gaan eraan verdienen. Ook de verkopers van de kunstwerken, zoals galeries, kunnen dankzij deze regeling hun omzet verhogen en de kunstmarkt nieuw leven inblazen", aldus minister Gatz, die zich voor zijn voorstel baseerde op succesvolle initiatieven in Nederland en Duitsland.

Het bedrag van de leningen zal tussen de 500 en 7.000 euro liggen. Minister Gatz kent voor de periode 2017-2021 1 miljoen euro toe aan Kunst in Huis, dat vandaag al kunstwerken uitleent. De financiële partner waarmee de organisatie zal samenwerken, zal "op korte termijn" worden aangeduid.

Vanaf najaar 2018

Het kabinet-Gatz berekende dat voor elke euro van de overheid 3 tot 5 euro van particulieren aangetrokken kan worden, waarvan in principe de helft rechtstreeks naar de kunstenaar gaat, en de andere helft naar de aanbieder. "Voor een overheidsinvestering tussen van 300.000 tot 350.000 euro per jaar kunnen privé-investeringen van particulieren worden gestimuleerd voor een bedrag van 1 tot 1,5 miljoen euro per jaar. Dit is gerekend aan 300 tot 500 aankopen van gemiddeld 3.000 euro per kunstwerk, wat haalbaar zou moeten zijn na 2 jaar werking, uitgaande van cijfers uit Nederland waar het aantal aankopen jaarlijks tussen 2.000 en 2.800 ligt", legt woordvoerster Eva Vanhengel uit. Voor Vlaanderen wordt gerekend op een achtste tot een vijfde van de Nederlandse omzet, aangezien er drie keer meer Nederlanders dan Vlamingen zijn.

Zowel werken van beeldende als toegepaste kunsten komen in aanmerking voor het bekomen van een renteloze lening. Het aangekochte werk moet wel uniek zijn of deel uitmaken van een oplage lager dan 250 exemplaren, en gemaakt zijn door een levende kunstenaar uit Vlaanderen of Brussel. Gatz wil de leningen vanaf het najaar van 2018 aanbieden.