Exclusief voor abonnees Franse schrijver Matzneff had pedofiele relatie met 15-jarig slachtoffer: “Hij gebruikte me om zijn misbruik te rechtvaardigen” Silke Denissen

08 april 2020

20u01

Bron: The New York Times 3 Kunst & Literatuur Jarenlang was Gabriel Matzneff (83) een van de meest gevierde schrijvers van Frankrijk. In z'n boeken praat hij Jarenlang was Gabriel Matzneff (83) een van de meest gevierde schrijvers van Frankrijk. In z'n boeken praat hij open over zijn voorkeur voor minderjarige jongens en meisjes . Toch kreeg hij daar nooit veel commentaar op. Tot nu. Nadat Vanessa Springora (48) eerder al een schokgolf veroorzaakte met haar kant van het verhaal , komt nu ook Francesca Gee (62) met haar relaas naar buiten. Iets wat ze al eerder had willen doen, maar: “De wereld was er nog niet klaar voor.”

Francesca Gee is 26 wanneer ze tijdens een herfstwandeling in Parijs haar eigen beeltenis ziet in de etalage van een nieuwe boekhandel. Ze staat op de cover van de roman ‘Ivre du vin perdu’ van de Franse succesauteur Gabriel Matzneff. De schrijver is geen onbekende van haar. Tien jaar eerder had ze een relatie met hem, die drie jaar duurde.

Goedkeuring van vaderlief

Het meisje leert Gabriel in 1973 kennen via haar moeder, die al jaren bevriend is met de schrijver. Haar vader, een Britse journalist die in Parijs woont, nodigt hem regelmatig uit voor een etentje bij hen thuis. “Het was, sociaal bekeken, heel belangrijk om opgenomen te worden in de kringen van de intelligentsia”, zegt David, de jongere broer van Francesca. “Dat was belangrijker dan oog te hebben voor de neveneffecten van pedofilie.” Dat de 15-jarige Francesca een relatie begint met de toen 37-jaar oude schrijver, baart vader Gee dan ook geen zorgen.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Toon extra opties

De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen