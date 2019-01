Franse schrijver Eric Holder (59) overleden IB

27 januari 2019

01u35

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur De Franse schrijver Eric Holder is overleden. Dat heeft zijn zoon Théo Dupisson bevestigd. Holder, onder meer bekend van zijn roman "Mademoiselle Chambon", werd slechts 59 jaar.

De in 1960 in Rijsel geboren Eric Holder publiceerde in 1984 zijn eerste verhalenbundel, "Nouvelles du Nord". Zijn eerste roman "Manfred ou l'hésitation" volgde een jaar later. Zijn bekendste roman is "Mademoiselle Chambon", die in 2009 verfilmd werd door Stéphane Brizé.

L'écrivain Eric Holder est décédé https://t.co/LY4pXb3wsg pic.twitter.com/mpt0N4TgY6 Le Point(@ LePoint) link

“Zorgvuldige en delicate schrijfstijl”

Holder won verschillende literaire prijzen in Frankrijk, zoals de Prix littéraire de la vocation (1989) voor "Duo Forte, de Prix Novembre (1994) voor "La belle jardinière" en de de Prix Roger Nimier (1996) voor zijn verhalenbundel "En compagnie des femmes", een eerbetoon aan acht vrouwen die Holder in zijn leven tegenkwam.

"Eric Holder laat een zorgvuldige en delicate schrijfstijl na, vaak doorspekt van ondeugende uitdrukkingen die in de vergetelheid zijn geraakt. Zo zorgt hij ervoor dat we meer gingen houden van zijn wereldpoëzie", reageert de Franse minister van Cultuur Franck Riester op Twitter op het overlijden.