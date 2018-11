Franse componist Francis Lai (86) overleden IB

08 november 2018

03u40

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur Componist Francis Lai, afkomstig uit het Zuid-Franse Nice, is woensdag op 86-jarige leeftijd overleden. De man werkte samen met verschillende Franse beroemdheden en schreef de muziek van meer dan honderd films, waaronder die van ‘Love story’ en ‘Un homme et une femme’.

Francis Lai ontving enkele jaren geleden op het filmfestival van Gent nog de 'Lifetime Achievement Award' voor zijn indrukwekkende oeuvre.

lees verder onder de video:

Lai leerde al jong accordeon spelen en begon zijn carrière in een bal-orkest. In de jaren vijftig trok hij naar Parijs, waar hij de muziekscene van Montmartre leerde kennen en begeleider werd van Edith Piaf. In de Franse hoofdstad ontmoette hij ook Bernard Dimey, met wie hij heel wat nummers schreef.

Lai werkte samen met tal van Franse beroemdheden zoals Mireille Mathieu, Juliette Gréco, Dalida, Brigitte Bardot en Yves Montand. Voor die laatste schreef hij het bekende ‘La bicyclette’.

lees verder onder de video:

Filmmuziek

Maar echt beroemd werd Francis Lai vooral met zijn filmmuziek, onder meer voor de film ‘Un homme et une femme’. Lai werd genomineerd met een Golden Globe voor Beste Filmmuziek. Begin jaren zeventig kreeg hij dan effectief de Oscar voor Beste Muziek voor de film ‘Love story’.

De burgemeester van Nice kondigde meteen na het overlijden van Francis Lai aan dat een plaats in de stad naar hem genoemd zal worden, als eerbetoon.

Francis Lai (1932-2018) A great composer. #unhommeetunefemme pic.twitter.com/ox0HtSVL6S nicolas errera(@ nicolaserrera) link