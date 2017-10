Filosofe Alicja Gescinska wint Debuutprijs 2017 KVE

20u29

Bron: Belga 1 Photo News Kunst & Literatuur Filosofe Alicja Gescinska heeft in Antwerpen de Debuutprijs 2017 ontvangen voor haar roman 'Een soort van liefde', uitgegeven bij De Bezige Bij. Gescinska is vooral bekend als presentatrice van het Canvas-programma 'Wanderlust', maar breekt nu met haar debuutroman dus ook literair door. Ze ontvangt op 28 oktober tijdens de openingsavond van de Boekenbeurs een cheque van 6.200 euro met de steun van de provincie Antwerpen.

De Debuutprijs is bestemd voor het beste van oorsprong Nederlandstalige debuut voor volwassenen van een Vlaamse auteur. Gescinska klopte zeventien medegenomineerden. "Een roman die het niet moet hebben van originaliteit, klassiek is opgebouwd en geen opzienbarende thema's of gebeurtenissen behandelt, maar de lezer toch in spanning houdt met een spaarzame hoeveelheid mysterie en verrassing", omschrijft de jury 'Een soort van liefde'. Het boek vertelt het verhaal van een vrouw die het huis van haar overleden vader leeghaalt.



"Het mooiste aan dit boek is wellicht dat de schrijfster erin slaagt om twee soorten liefde tegen elkaar uit te spelen: een liefde tussen een vader en een dochter, en tussen een oudere professor en een jonge studente", aldus nog het juryverslag. "Pijnlijk wrijven die liefdesrelaties over elkaar heen. Zonder hang naar sensatie of sentimentaliteit ensceneert de schrijfster de pijn en eenzaamheid van haar personages, zodat voor de ogen van de lezer de alledaagse pijn van het zijn schitterend en onontkoombaar dwingend oplicht."



Matthias M.R. Declercq kreeg een eervolle vermelding omdat twee van de vijf juryleden hadden gestemd voor zijn debuut 'De Val', over een groepje bevriende wielrenners, waaronder Wouter Weylandt, Iljo Keisse en Dimitri De Fauw, die tijdens hun carrière elk op een andere manier kennismaken met het noodlot.





Lees ook: Eén op de drie zeldzame boeken met historische waarde verhuist naar het buitenland