Filmposter van Dracula geveild voor 450.000 euro avh

20u53

Bron: Belga 2 Heritage Auctions Deze poster is een fortuin waard. Kunst & Literatuur Een originele poster van de filmklassieker Dracula uit 1931 is zondagavond in de Verenigde Staten onder de hamer gegaan voor 525.800 dollar (450.000 euro). Hij is daarmee de duurste filmposter ooit geveild, zo meldt veilinghuis Heritage Auctions uit Texas.

Recordhouders tot nu toe waren posters van Casablanca en London After Midnight, die in respectievelijk 2017 en 2014 voor 478.000 dollar van eigenaar veranderden.

De poster, een van de twee nog gekende originele van de film, toont acteur Bela Lugosi. Hij werd onlangs in de verzameling van de Californische filmkenner George Mitchell ontdekt. Die had hem in de jaren vijftig van de vorige eeuw gekocht.

Wie de nieuwe eigenaar is van de poster, is niet bekend.