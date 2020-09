Festiviteiten voor 700ste verjaardag van overlijden Dante van start in Italië jv

Bron: DPA 0 Kunst & Literatuur In Italië zijn zaterdag de festiviteiten voor de 700ste verjaardag van het overlijden van de Italiaanse dichter Dante Alighieri in 2021 van start gegaan. President Sergio Mattarella zakte daarvoor af naar de stad Ravenna in de regio Emilia-Romagna. Het grafmonument van de middeleeuwse dichter werd er gerenoveerd en heropend.

De burgemeester van de stad, Michele de Pascale, wees bij de festiviteiten op de veelzijdigheid van Dante. Hij sprak over Dante als "theoloog, historicus, filosoof en politicus", en zei dat hij vooral een belangrijke rol heeft als symbool, die tot op de dag van vandaag grote waarde heeft voor de Italianen.

De kunstenaar leefde van 1265 tot 1321. Zijn voornaamste werk, 'La divina commedia', beschrijft een reis in drie delen door het hiernamaals: de hel, het vagevuur en het paradijs. Het gedicht behoort tot de belangrijkste uit de wereldliteratuur. Ze maakte van het Italiaans een literatuurtaal en heeft het denken en de verbeeldingswereld van Europa mee gevormd.

In Ravenna staan in september nog verschillende evenementen op het programma. Vanaf dan, en nog tot ver in 2021, zal het Dante-jaar op verschillende plaatsen in Italië gevierd worden.