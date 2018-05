Fernand Huts hekelt VRT en omarmt Bart De Pauw: "Een aangename persoonlijkheid" SD

Bron: Eigen berichtgeving 2 Kunst & Literatuur Katoen Natie-topman Fernand Huts ziet geen graten in een samenwerking met Koeken Troef!, het productiehuis waarvan Bart De Pauw aandeelhouder is. In een persbericht verdedigt hij zijn standpunt en haalt hij fel uit naar de VRT. "Hun onrechtvaardige houding bracht een hele ploeg uitstekende, creatieve mensen in moeilijkheden."

De VRT maakte volgens Huts geen onderscheid tussen Bart De Pauw en Koeken Troef!. "Nochtans twee totaal verschillende entiteiten", klinkt het. In november 2017 blies de VRT de samenwerking met het productiehuis op na klachten over grensoverschrijdend gedrag aan het adres van De Pauw. Een beslissing die volgens Huts vooral de werknemers raakte. "Voor de creatievelingen en de vele onderaannemers van Koeken Troef! was deze actie een persoonlijke ramp, vooral omdat niemand begreep wat zij misdaan hadden en waarom zij werkloos gemaakt werden."

Onvoorstelbare energie

Het was volgens prof. dr. Katharina Van Cauteren, curator van Reynaert de vos, dan ook een logische stap om de getalenteerde medewerkers van Koeken Troef! in te schakelen voor het visuele luik van hun 'Vossen'-project. "Productiehuizen zoals Koeken Troef! werken voor zenders. Door de verrassende VRT-positie zaten deze mensen zonder werk. De verstoting door de VRT wekte bij hen dan ook een zeer groot enthousiasme voor dit project. Met onvoorstelbare energie en creativiteit gingen zij dan ook aan de slag", aldus Huts.

De in opspraak geraakte Bart De Pauw werkte mee aan de scenario's. Het team werkte die vervolgens uit. "Dit samenwerkingsverband resulteert in een win-winsituatie. Vooral de bezoeker wint, want hij krijgt topcreativiteit van een topproductiehuis. Koeken Troef! wint want alle medewerkers hebben zich kunnen uitleven. Het 'Vossen'-project wint aan dynamiek, creativiteit, originaliteit en belevenis", meent Huts.

Stielman

Katoen Natie steekt niet onder stoelen of banken dat het ontzettend fier is Koeken Troef! uit een moeilijke periode te hebben geholpen. "Audiovisuele creativiteit, originaliteit, amusement en out of the box denken werden dankzij onze groep in stand gehouden en de medewerkers van Koeken Troef! konden zo toch brood op de plank brengen in hun gezin. Mogelijks kan VRT na meer dan 6 maanden adempauze terug de draad opnemen met dit Vlaamse top-productiehuis."

Huts beschrijft de samenwerking met De Pauw dan ook als "zeer aangenaam". "Ikzelf doe in één van de films mee. Als entrepreneur was het een fantastische ervaring om geregisseerd te worden door Bart De Pauw. Een stielman in zijn vak en een aangename persoonlijkheid", besluit hij.