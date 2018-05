Fernand Huts gaat in zee met Bart De Pauw: "Een perfecte combinatie" SD

Bron: Het Nieuwsblad/Gazet Van Antwerpen 0 Kunst & Literatuur Fernand Huts, de flamboyante topman van Katoen Natie, geeft Bart De Pauw een nieuwe kans. Huts heeft namelijk bekendgemaakt dat hij de audiovisuele ondersteuning voor zijn nieuwste project 'Vossen', een spektakel rond Reynaert De Vos, heeft toevertrouwd aan Koeken Troef!, het productiehuis dat De Pauw heeft opgericht.

Antwerps ondernemer Fernand Huts pakt komend weekend uit met een groot cultuurproject. 'Vossen' is een fietsroute doorheen het Waasland die langs allerlei tentoonstellingen zal lopen. De moderne audiovisuele invulling ervan, zal verzorgd worden door Bart De Pauw en zijn voormalig productiehuis Koeken Troef!. De Pauw heeft het scenario geschreven voor het project van 2 miljoen euro.

"Het bleek een perfecte combinatie", zegt Katarina Van Cauteren van Katoen Natie op ATV. "We hebben een unieke kans gekregen doordat men bij Koeken Troef! wat extra tijd had, waardoor we met hem in zee zijn kunnen gaan. En we die unieke creativiteit van het hele Koeken Troef-team hebben kunnen gebruiken."

Het kasteel van Koning Nobel, de leeuw uit het gedicht van Reynaert De Vos, is de achtergrond voor een startscène met professionele acteurs. Hierna kan het publiek via een fietstocht van veertig kilometer, tot in Hulst (Zeeuws-Vlaanderen), het verhaal ook echt beleven. Op 4 plaatsen worden er nog andere scènes tot leven gebracht. Zaterdag gaat het ‘Vossen’-fietstraject officieel van start.

Op 19 januari nam Bart De Pauw ontslag als zaakvoerder bij Koeken Troef!. “Hij heeft dit gedaan omwille van de sereniteit in het dossier”, zei Hilde Timmermans van het productiehuis toen. Het was nog niet bekend of De Pauw een andere rol zou gaan spelen binnen het productiehuis. Zijn echtgenote Ines De Vos is nu de enige zaakvoerder.

'Vossen' is niet het eerste project dat De Pauw doet sinds hij in november vorig jaar door VRT werd ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag. Volgens Het Nieuwsblad zou hij zelfs in alle stilte aan een nieuw sketchprogramma werken. “Dat wordt nu getest. Bij groen licht zal het op VIER te zien zijn”, bevestigde woordvoerder Kristof Demasure toen.