Farbod Moghaddam wint Leids Cabaret Festival IB

18 februari 2018

01u00

Bron: ANP/Belga 0 Kunst & Literatuur Farbod Moghaddam (30) is winnaar geworden van het Leids Cabaret Festival. Hij won de juryprijs en liet in finale in de Leidse Schouwburg zijn rivalen Kasper van der Laan en het trio Jeroens Clan achter zich.

Ook het publiek mocht een winnaar aanwijzen, zij hadden een andere voorkeur dan de jury en riepen Kasper van der Laan uit tot winnaar van de publieksprijs.

Het festival werd vorige week zondag afgetrapt door Hans Sibbel, Sanne Wallis de Vries en Merijn Scholten met een 'preek' op de kansel van de Pieterskerk in Leiden. Het waren korte conferences over de zin van het leven. Maandag telde het deelnemersveld acht aanstormende cabarettalenten in de voorrondes, van wie er in de loop van de week vijf afvielen.

(lees verder onder de tweet)

Ook deze keer weer blijkt dat de wegen van elke jury ondoorgrondelijk zijn. Werkelijk totaal onverwacht, in ieder geval voor mij, wint Farbod Moghaddam de juryprijs van het Leids Cabaret Festival 2018. Kasper van der Laan wint de publieksprijs. Ik ga even bijkomen 🤔 pic.twitter.com/hq9ez3f1Ft Nico Baars(@ NicoNaald) link

Het Leids Cabaret Festival bestaat dit jaar 40 jaar en heeft sinds 1978 een groot aantal topcabaretiers voortgebracht. Gevestigde namen als Najib Amhali, Erik van Muiswinkel, Lebbis, Dolf Jansen, Sanne Wallis de Vries en Micha Wertheim begonnen hun carrière tijdens deze jaarlijkse competitie.

De drie finalisten van het festival gaan in de maanden maart tot en met juni met de zogenoemde Finalistentour langs de Nederlandse theaters waar zij hun finaleshows nogmaals spelen.

Vorig jaar won het Vlaamse trio De Hygiena’s de juryprijs. Het Vlaamse cabarettrio bestaande uit Tom De Rons, Jeroen Maris en David Vennix, verraste de jury toen positief met hun “Vlaamse absurdisme”.