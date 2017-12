Fan stuurt boek van Nobelprijswinnaar naar 19 uitgeverijen en krijgt 0 positieve antwoorden Redactie

09u29

Bron: The Guardian 1 Wikipedia Claude Simon won in 1985 de Nobelprijs voor Literatuur Kunst & Literatuur De Franse schrijver en Nobelprijswinnaar Claude Simon zou vandaag geen uitgever meer vinden. Dat concludeert een bewonderaar die vijftig pagina's uit Simons Le Palace naar 19 uitgevers stuurde. Hij kreeg geen enkel positief antwoord terug.

De Franse schrijver Claude Simon (1913-2005) was een bijzonder figuur. Hij vocht met de republikeinen in de Spaanse Burgeroorlog en met de Fransen in de Slag om de Maas, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die ervaringen vormden later de basis van een groot deel van zijn literair oeuvre. Hij had het vaak over de waanzin en ellende van de oorlog. Die omschreef hij in ellenlange, meanderende zinnen. Soms waren die zinnen zelfs ruim een pagina lang. Het leverde hem in 1985 de Nobelprijs voor de Literatuur op.

12 uitgevers wezen het boek af, 7 anderen lieten niet van zich horen

Dat zou vandaag wel anders zijn, waarschijnlijk zou zijn werk zelfs geen uitgever meer vinden, dacht Serge Volle (70), een bewonderaar van Simons werk. Volle nam de proef op de som. Hij kopieerde vijftig pagina's uit Le Palace (1962), Simons roman over de Spaanse Burgeroorlog, als testcase. Hij stuurde het anoniem op naar 19 uitgevers, met de vraag of ze geïnteresseerd zijn om het werk uit te geven. Het resultaat laat zich al raden: 12 uitgeverijen wezen het boek af, 7 anderen reageerden zelfs niet op het manuscript.

Volgens Volle was één redacteur van oordeel dat de "eindeloos lange zinnen de lezer volledig doen afhaken." De Simon-bewonderaar ziet met dit experiment zijn vermoeden bevestigd. Hij sneerde nog daar de uitgeverswereld van vandaag die "literaire werken die niet makkelijk zijn of geen verkooprecords zullen breken links laat liggen."