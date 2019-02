Experts reconstrueren stem van Rembrandt op basis van zelfportretten kg

28 februari 2019

12u45

Bron: ANP 0 Kunst & Literatuur Experts hebben een reconstructie gemaakt van de stem van Rembrandt van Rijn. Dat gebeurde op initiatief van ING, hoofdsponsor van het Rijksmuseum in Amsterdam. Met behulp van onder meer van Rembrandts zelfportretten en artificiële intelligentie is zijn stem nagebootst.

Computerlinguïst Rita Singh hield zich met de reconstructie bezig. Als onderzoeker aan de Carnegie Mellon University ontwikkelde ze al software om personen te identificeren aan de hand van hun stem: de software analyseert bepaalde kenmerken in het stemgeluid en probeert daaraan fysieke kenmerken te koppelen, zoals grootte, gewicht en leeftijd. Het omgekeerde, van een zeventiende-eeuws zelfportret naar een stem, bleek veel moeilijker, zegt ze.

Gezicht

Op basis van de zelfportretten van Rembrandt probeerden ze eerst om zijn gezichtsstructuur te reconstrueren. “Die gezichtsstructuur zegt veel over de structuur van de schedel”, vertelt Singh. Met de gereconstrueerde schedel konden ook de afmetingen van bepaalde “klankkasten” zoals de mond, de neus en de keel worden achterhaald. Die hebben een invloed op hoe de stem klinkt.



Tot slot werd een systeem op basis van artificiële intelligentie gebruikt om de stem te reconstrueren aan de hand van alle verzamelde fysieke kenmerken.

Lessen

Het uiteindelijke product werd gebruikt in enkele online ‘lessen’, waarin de meester zijn schildertechnieken uit de doeken doet. “Ik geloof dat de reconstructie op dit moment goed genoeg is dat iemand die hem zou hebben gekend, misschien in de war zou zijn geraakt”, aldus Singh. Oordeel vooral zelf: