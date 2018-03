Ernst & Young voert audit uit voor Museum voor Schone Kunsten in Gent jv

14 maart 2018

20u47

Ernst & Young gaat onderzoeken in welke mate het Museum voor Schone Kunsten (MSK) in Gent de geijkte regels en gebruikelijke referentiepraktijken inzake inkomende bruiklenen gevolgd heeft. De audit start volgende week, meldt de stad Gent. De stad raamt de kosten voor de audit op 44.800 euro.

In navolging van de commotie rond de authenticiteit van de Russische werken van de Stichting Dieleghem in het MSK beval de stad Gent op 5 maart een audit door externen. In het kader van het raamcontract voor het uitvoeren van auditopdrachten met Audit Vlaanderen werd de opdracht toegekend aan Ernst & Young, dat instaat voor een procesaudit met betrekking tot het onderzoek naar de authenticiteit en de herkomst van Russische avant-gardekunst uit de collectie van de Stichting Dieleghem in het kader van de bruikleen die door het museum werd afgesloten.

"Er wordt hierbij gekeken of de internationale richtlijnen inzake bruiklenen gevolgd werden", zegt Annelies Storms, schepen van Cultuur. "Daarnaast wordt ook onderzocht of het MSK handelde conform de internationale referentiepraktijken in andere musea. Deze referentiemusea worden vrij uitgekozen door de externe opdrachtnemer."

De audit bestaat uit het doornemen van bestaande regels, procedures, afspraken en 'best practices'. Daarnaast worden interviews afgenomen met betrokken personeelsleden van het MSK en vertegenwoordigers van een aantal internationaal erkende referentiemusea. Ook de onderliggende documenten en gegevens van het onderzoek van authenticiteit en herkomst door het MSK worden gedetailleerd in kaart gebracht.

Met deze audit wil de stad Gent naar eigen zeggen "de zorgvuldigheid onderzoeken en nagaan of er maatregelen genomen moeten worden om een herhaling van onzorgvuldigheden te voorkomen en procedures te verbeteren".

"Het is een goede zaak dat de audit snel kan starten. Alleen een onderzoek dat in alle onafhankelijk en sereniteit kan verlopen, kan ten gronde onderzoeken in welke mate er voldoende zorgvuldig werd gehandeld", benadrukt Storms.

De stad verwacht dat er tegen eind mei een definitief rapport is.