Er komt een nieuw ‘The Hunger Games’-boek aan in 2020 MVO

17 juni 2019

15u27 14 Literatuur Er komt een nieuw boek aan in de reeks van ‘The Hunger Games’, door schrijfster Suzanne Collins. De nieuwe roman heeft nog geen titel gekregen, maar zal in 2020 verschijnen. Dat maakte de schrijfster zopas bekend.

Het boek zal zich 64 jaar voor de gebeurtenissen in de rest van de reeks afspelen, op de vooravond van de 10de Hongerspelen. Katniss Everdeen, de heldin uit de trilogie, zal helaas dus niet meer in het verhaal voorkomen. Wél legt Collins de focus op de zogenaamde ‘donkere dagen’ van Panem, vlak na de eerste - en gefaalde - opstand tegen het Capitool.

De release van de ‘Ongetitelde Panem Roman’, zoals het werk voorlopig nog genoemd wordt, staat voorlopig gepland voor 19 mei 2020. “Met dit boek wil ik de focus leggen op wie we zijn als mens, en wat we nodig vinden om te overleven”, legt Collins uit. “Deze periode in de geschiedenis van Panem is perfect om personages te creëren die zelf ook worstelen met die vragen, en er misschien zelfs een antwoord op te geven.”

‘The Hunger Games’ is een post-apocalyptische dystopie over een wereld waarin kinderen in een arena geplaatst worden, en moeten vechten tot de dood tot er slechts één van hen overblijft. Dit wordt gedaan om de rest van de bevolking, die nu slaaf zijn van het rijke Capitool, te onderdrukken. De wedstrijd, die de naam ‘de Hongerspelen’ krijgt, wordt wereldwijd uitgezonden. Het overwinnende kind krijgt alle rijkdommen waar het ooit van kon dromen, maar tegen een hoge prijs.

De eerste trilogie van Collins werd al verfilmd met Jennifer Lawrence in de hoofdrol. Of dit volgende boek ook verfilmd zal worden is nog niet duidelijk.