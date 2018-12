En de Bad Sex Award gaat naar... ‘Katerina’ van James Frey Redactie

05 december 2018

12u17

Bron: De Morgen 0 Kunst & Literatuur De Amerikaanse auteur James Frey (49) mag een twijfelachtige trofee op zijn conto bijschrijven. Hij is bekroond met de Bad Sex in Fiction Award voor een aantal erotische scènes uit zijn roman ‘Katerina’, een fictionele hervertelling van een liefdesaffaire die hij beleefde tijdens een reis door Frankrijk in de jaren 90.

Het verhaal volgt een zekere Jay, een jonge Amerikaanse would be-schrijver, die drinkend en neukend zijn weg naar Parijs baant en met Katerina, een model uit Noorwegen, een affaire begint. Erotische esbattementen in een wagenpark en achterin een taxi bleken potsierlijk volgens de jury, maar vooral een uitgebreide liefdesscène tussen Jay en Katerina met acht referenties aan ‘ejaculatie’ leverde hem met de vingers in de neus de onderscheiding op. “Blinding breathless shaking overwhelming exploding white God I cum inside her my cock throbbing we’re both moaning eyes hearts souls bodies one", luidt een van de passages.

James Frey, die in opspraak kwam toen bleek dat hij zijn memoir over zijn drugsverleden ‘A Million Little Pieces’ (2004) grotendeels had verzonnen, was in 2011 ook al eens genomineerd voor de onderscheiding, die jaarlijks de beroerdste seksscène van het jaar lauwert. Ook Haruki Murakami behoorde tot de kanshebbers. Onder de eerdere winnaars zijn Norman Mailer en Tom Wolfe. Frey was afwezig op de prijsuitreiking, waar voor het organiserende magazine The Literary Review voormalig popicoon Kim Wilde had gecharterd.