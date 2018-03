Eigenaar veelbesproken Toporovski-collectie start zelf onderzoek naar authenticiteit werken rvl

08 maart 2018

09u57

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur De Stichting Dieleghem, de eigenaar van de Toporovski-collectie, laat aan Belga weten dat het intussen het heft in eigen handen genomen heeft om de authenticiteit van de kunstwerken te bepalen. "Ik kan bevestigen dat er momenteel onderzoeken aan de gang zijn in vier Europese laboratoria en dat we hier niet op zullen terugkomen vooraleer de resultaten gekend zijn", zegt Hervé Doyen, burgemeester van Jette en voorzitter van de stichting.

Na de stopzetting op 20 februari van de expertencommissie die de echtheid van de werken in het Gentse MSK ging onderzoeken, bestaat er nog altijd geen uitsluitsel over de authenticiteit van de Toporovski-collectie. Het onderzoek van de Stichting Dieleghem moet duidelijkheid bieden. De stichting hoopte in 2020 in Jette een museum te openen waar de Russische kunst uit de Toporovski-collectie tentoon gesteld kan worden.

Sinds woensdag staan de avant-gardistische Russische kunstwerken uit de Toporovski-collectie opnieuw in het oog van de storm nu blijkt dat het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) twee jaar geleden al een labo-onderzoek uitvoerde op de werken. Over dat onderzoek werd weliswaar nooit gecommuniceerd. Catherine de Zegher werd na het bekendraken van het nieuws door de raad van bestuur van het MSK in Gent tijdelijk aan de kant geschoven als directrice.