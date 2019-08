Eerste uitgave ‘Harry Potter’ brengt 28.500 pond op SD

01 augustus 2019

07u13

01 augustus 2019

Een eerste uitgave van het boek 'Harry Potter and the Philosopher's Stone' heeft op een Britse veiling maar liefst 28.500 pond (zo'n 31.000 euro) opgebracht. Van die eerste uitgave zijn amper 500 exemplaren in omloop.

De eerste uitgave van ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’ (of ‘Harry Potter en de Steen der Wijzen’ zoals het boek in de Nederlandstalige vertaling heet), verscheen in 1997 bij de Londense uitgeverij Bloomsbury. Er werden slechts 500 exemplaren gedrukt, waarvan het merendeel naar bibliotheken en scholen ging. Het is dan ook niet onlogisch dat de nog bestaande exemplaren erg gegeerd zijn.

Jim Spencer, boekenexpert bij veilinghuis Hansons waar de veiling plaatsvond, kon naar eigen zeggen zijn ogen niet geloven toen hij het boek zag. “Elke week krijg ik wel een paar telefoontjes van mensen die denken dat ze een eerste druk van Harry Potter in handen hebben, maar dat kan bijna altijd uitgesloten worden in een paar seconden”, liet hij weten in de Britse pers. Daarvoor kijkt Spencer dan naar enkele foutjes die in de eerste uitgave slopen, zoals de drukfout ‘philospher’ in plaats van ‘philosopher’ op de achterflap.

Dat dit boek 28.500 pond opbracht, betekent een serieuze winstmarge voor de verkoper die anoniem wenste te blijven. Hij kocht het boek twintig jaar geleden namelijk voor amper één pond aan.