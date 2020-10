Eerste editie Harry Potter levert 66.000 euro op SDE

13 oktober 2020

16u37

Een zeldzame eerste editie van 'Harry Potter and the Philosopher's Stone' ('Harry Potter en de Steen der Wijzen') heeft dinsdag 60.000 pond (66.280 euro) opgeleverd. Het eerste boek uit de populaire boekenreeks van J.K. Rowling (55) werd in het Britse Staffordshire geveild.

Van de zeldzame editie werden in 1997 in totaal slechts 500 hardcopy exemplaren gedrukt. Dit exemplaar was van een Luxemburgse man die het boek destijds gebruikte om zijn kinderen Engels te leren toen ze naar Engeland waren verhuisd, meldt de BBC. De verkoper gaat het bedrag gebruiken om de studielening van zijn dochter af te betalen.

Voor het veilinghuis, dat vaker Harry Potter-boeken aanbiedt, was het een recordbedrag voor zo'n exemplaar. Vorig jaar bracht zo'n zelfde eerste editie 34.000 pond (37.569 euro) op.