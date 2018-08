Eerst onbekend, nu werken van 30.000 euro: 'K3-ontdekker' Niels William steunt Vlaams kunstenaarstalent MC

28 augustus 2018

16u16

Bron: Eigen berichtgeving 0 Kunst & Literatuur Amper vier jaar geleden deed de Grobbendonkse Isabelle Scheltjens, de echtgenote van een man die ‘bezig was met glas’, een eerste voorzichtige poging om met stukjes glas een portret te maken. Het werd een portret van haar dochter en de start van een onwaarschijnlijk succesverhaal.

Vandaag maakt Isabelle deel uit van de permanente collectie van galerijen in New York, Londen, Parijs, Saint Tropez, Hong Kong, Singapore en Dubai. Werken van haar hand gaan voor minstens 16.000 euro van de hand en kunnen oplopen tot boven 30.000 euro. Onlangs nog kocht de koning van Marokko Mohammed VT twee werken van Scheltjens voor zijn privécollectie.

In ons land is Isabelle Scheltjens nog een nobele onbekende. Het sein voor Niels William, in een vorig leven ontdekker van K3 en nu galerijhouder in Sint-Martens-Latem om vanaf vandaag haar werken voor te stellen in de solotentoonstelling ‘Distance Creates Beauty’. Vanaf oktober verhuist de collectie voor twee maanden naar Knokke. Straks zullen werken van haar ook te zien zijn in de Eén-reeks ‘Die Huis’.