Duurste schilderij ter wereld gaat naar Louvre Aboe Dhabi LB

22u10

Bron: ANP 0 Photo News Da Vinci's Salvator Mundi is vorige maand bij Christie's in New York voor 382 miljoen euro van eigenaar verwisseld, een recordbedrag. Kunst & Literatuur Het duurste schilderij ter wereld, de Salvator Mundi van Leonardo da Vinci, komt in het Louvre Abu Dhabi te hangen . Het museum deelde dat mee op social media. Details gaf de spiksplinternieuwe kunsttempel van het Midden-Oosten niet.

De Salvator Mundi is medio november bij veilinghuis Christie's in New York voor 450 miljoen dollar (382 miljoen euro) van eigenaar verwisseld. Nooit eerder werd er zoveel voor een schilderij betaald. Het is niet bekend wie nu de eigenaar is.

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Artnet werkt het Louvre in Parijs aan een grote tentoonstelling over Da Vinci in oktober 2019. De Salvator Mundi zou daar als bruikleen aan het Europese publiek getoond kunnen gaan worden. In Parijs hangt al het beroemdste werk van Da Vinci, de Mona Lisa.