Duistere Banksy duikt op in Bethlehem

22 december 2019

11u11

Kunst & Literatuur Aan de vooravond van Kerstmis heeft graffitikunstenaar Banksy zijn visie op de geboorte van Jezus onthuld in Bethlehem, op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever.

Op het eerste gezicht lijkt het een traditioneel kersttafereel: Maria, Jozef, het Christuskind in de kribbe, de os en de ezel. Maar de achtergrond bestaat uit een betonnen muur met een gapend gat in de vorm van een ster, alsof er een mortiergranaat is ingeslagen.

Het werk heet ‘Scar of Bethlehem’ (litteken van Bethlehem), een woordspeling op 'Star of Bethlehem’. Dat was de ster die volgens de Bijbel de drie wijzen uit het oosten leidde naar de stal waar Jezus was geboren. Banksy heeft het werk geïnstalleerd in zijn Walled-Off Hotel, waarvan alle kamers uitkijken op de omstreden grensmuur die Israël om het bezette Palestijnse gebied heen heeft gebouwd.

Wissam Salsaa, de manager van het hotel, zei tegenover AFP het “een geweldige manier te vinden om het verhaal van Bethlehem, het kerstverhaal, op een andere manier naar voren te brengen, om zo mensen meer aan het denken te zetten”.

Banksy was niet bij de onthulling van het werk. Wie hij is, is nog altijd een raadsel. Zijn werk is bekend om de felle maatschappijkritiek die eruit spreekt. Geregeld duiken zijn kunstuitingen op op plaatsen waar iets aan de hand is, meestal in de vorm van een muurschildering.

