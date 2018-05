Door seksschandaal getroffen Zweedse Academie keurt vier ontslagen goed TTR

07 mei 2018

15u08

Bron: ANP 0 Kunst & Literatuur De Zweedse Academie heeft plaats voor vier nieuwe leden voor de jury van de Nobelprijs voor Literatuur. De Academie heeft vandaag het aftreden van vier leden goedgekeurd. De leden Lotta Lotass, Klas Östergren, Sara Stridsberg en Kerstin Ekman hebben hierdoor nu officieel ontslag genomen.

Het ontslag werd mogelijk gemaakt door tussenkomst van de Zweedse koning Carl Gustaf, die de eeuwenoude statuten van de academie aanvulde met ontslagrecht. Vroeger werden de plaatsen voor het leven toegewezen en konden ze pas na het overlijden van een lid worden bezet, ongeacht of het lid nog actief betrokken was of niet.

Enkele leden namen ontslag uit protest tegen de aanpak van een schandaal over de man van een van de leden, Katarina Frostenson, die achttien vrouwen zou hebben lastiggevallen of misbruikt. Frostenson wordt er daarnaast van beschuldigd dat ze zeven keer de naam van de potentiële winnaar zou hebben gelekt en dat ze geld van de Academie zou hebben doorgesluisd naar een cultuurclub die haar man runde en waar zij mede-eigenaar van is. Als gevolg hiervan wordt dit jaar geen Nobelprijs voor Literatuur uitgereikt. Vorige week stelde de jury de prijsuitreiking een jaar uit tot 2019.

De Nobelprijs voor de Literatuur wordt sinds 1901 jaarlijks uitgereikt. De Academie heeft al zeven keer eerder afgezien van de toekenning. Dat was steeds omdat er geen geschikte kandidaat kon worden gevonden. In de statuten is opgenomen dat dan een jaar kan worden overgeslagen.