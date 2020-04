Doek valt definitief over Van Eyckexpo IB

22 april 2020

04u37

Bron: Belga 2 Kunst & Literatuur Wat insiders al lang voorspelden, is bevestigd: de tentoonstelling Van Eyck, een optische revolutie in het MSK in Gent, sluit definitief de deuren. Ze zou oorspronkelijk tot 30 april openblijven en het was de bedoeling om 300.000 bezoekers te trekken.

Maar de opeenvolgende maatregelen en de recente verlenging ervan tot 3 mei maakten dat ­onmogelijk. Dat melden De Tijd, De Standaard en de Gazet van Antwerpen.

Diverse sporen werden onderzocht om de internationaal gesmaakte en druk bezochte expo te heropenen en eventueel te verlengen.

De 73 bruikleengevers van panelen, miniaturen, sculpturen, wand­tapijten en objecten toonden zich niet happig om de uitleentermijn te verlengen. De meesten reageerden zelfs niet op het verzoek.

Intussen besliste het Gentse stadsbestuur om het Van Eyckjaar te verlengen tot juni 2021. Diverse ini­tiatieven en evenementen in de stad zijn verplaatst of verlengd. De Floraliën, in het teken van Van Eyck, zijn met een jaar uitgesteld. Een midzomernachtfeest op het Sint-Baafs­plein moet het feestjaar afsluiten.