Doek uit Moskouse galerie gestolen voor ogen veiligheidspersoneel jv

28 januari 2019

11u54

Bron: DPA/AFP 0 Kunst & Literatuur De Russische autoriteiten hebben vandaag in de omgeving van Moskou een man gearresteerd die ervan wordt beschuldigd gisteren op klaarlichte dag en voor de ogen van veiligheidspersoneel een 19de eeuws schilderij te hebben gestolen in de prestigieuze Tretjakov-galerie in Moskou.

De galerie, een van de belangrijkste van de Russische hoofdstad, kondigde gisteravond aan dat een werk van de Russische landschapsschilder Archip Koeindzji rond 18.00 uur tijdens een tentoonstelling was gestolen. Het doek, dat de berg Aï-Petri op de Krim voorstelt en werd vervaardigd tussen 1898 en 1908, werd later door de politie teruggevonden op een bouwplaats waar het was verborgen. Dat deelde het Russische Ministerie van Binnenlandse Zaken mee.

"Op het ogenblik van de diefstal verliep de beveiliging normaal. De galerie werd bewaakt door leden van de Nationale Garde en eigen veiligheidspersoneel en er waren extra controlemaatregelen", verklaarde de Tretjakov-galerie.



Die organiseert tot eind februari een expositie gewijd aan Archip Koeindzji met meer dan 120 van zijn werken.

Eind mei had een 37-jarige bezoeker een van de beroemdste schilderijen van het Tretjakov, ‘Ivan De Verschrikkelijke En Zijn Zoon Ivan Op 16 November 1581' van kunstenaar Ilja Jefimovitsj Repin, zwaar beschadigd door het veiligheidsglas aan diggelen te slaan met een metalen paal.

De galerie werd opgericht in 1856 en bezit een van de rijkste kunstcollecties van Rusland met werken van Marc Chagall, Vassily Kandinsky en het beroemde ‘Black Square on a White Background’ van Kazimir Malevitsj.