Dita Von Teese: "Ik wil een soort van esthetische perfectie bereiken"

23 september 2018

09u51

23 september 2018

Volgende maand strijkt het burleske fenomeen Dita Von Teese (45) neer in Antwerpen. The Art of the Teese wordt een compromisloze vertoning van glamour, smaakvolle allure en ­berekende erotiek. Waar ze de inspiratie vandaan blijft halen, en welke favorieten haar leven kleur geven? Een tipje van de sluier.

Dita Von Teese zal aan haar eerste Europese tournee naar eigen zeggen geen enkele dollar overhouden. Als we maar break-even draaien, zegt ze, alles voor de kunst. Het verschepen van een hele vrachtwagen vol exquisiete rekwisieten maakt dat The Art of the Teese een erg dure reizende productie is geworden. Bovendien heeft Von Teese de absolute crème van het burleske-wezen uitgenodigd om samen met haar vorm te geven aan de vleselijke doch stijlvolle verleiding. Niet voor een zaal vol hitsige zakenmannen, zo weet Von Teese. Neen, het publiek dat naar haar voorstelling komt, zal wellicht grotendeels uit vrouwen bestaan.



Het zijn opvallend genoeg niet meer uitsluitend heteromannen die pap lusten van het pikante, gestileerde verleidingsspel, van de kostuums, de tepelversieringen, de jarretelles, de japonnen met veren en pailletten. Sinds ze een paar boeken schreef met tips voor vrouwen (Burlesque and the Art of the Teese, en Your Beauty Mark: The Ultimate Guide to Eccentric Glamour), zijn het vooral vrouwen die zich aangesproken voelen door haar kijk op het verleidingsspel en het vrouwenlichaam.

