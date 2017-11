Dit schilderij van Magritte levert recordbedrag op TK

07u06

Bron: Belga 1 rv Het schilderij 'L'empire des lumières' uit 1949 van René Magritte. Kunst & Literatuur Het schilderij 'L'empire des lumières' uit 1949 van de Belgische surrealist René Magritte is gisteren in New York geveild voor 20,5 miljoen dollar (17,5 miljoen euro). Het gaat om het hoogste bedrag ooit voor een Magritte.

Christie's had het schilderij geschat op 14 à 18 miljoen dollar. In februari bracht 'La corde sensible', een ander bekend werk van Magritte, 14,4 miljoen pond op bij een veiling van veilinghuis Christie's in Londen. Dat was 17,9 miljoen dollar volgens de wisselkoers van toen.

Toch was het schilderij niet het duurste van de veiling van maandag in New York. 'Laboureur dans le champ' van de Nederlandse schilder Vincent Van Gogh bracht maar liefst 81,3 miljoen dollar op, commissie en kosten inbegrepen. Van Gogh schilderde het schilderij van achter het raam van het sanatorium in Saint Rémy, waar hij in 1889 verbleef. Christie's had het op 50 miljoen dollar geschat. Het record voor een Van Gogh bedraagt 82,5 miljoen dollar.

Er werd niet alleen een recordbedrag geboden voor een werk van Magritte. Ook voor de Franse kunstenaar Fernand Léger, wiens 'Contraste de formes' (1913) voor 70 miljoen dollar de deur uitging, werd nooit eerder zoveel betaald.