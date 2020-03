Dimitri Verhulst schrapt promotour na onthullingen over druggebruik BDB

02 maart 2020

07u08

Bron: NB/Humo 0 Kunst & literatuur “Ik liet drank en drugs beslissen over mijn leven.” “Ik liet drank en drugs beslissen over mijn leven.” Het openhartige interview van Dimitri Verhulst (47) over de gevolgen van een valse beschuldiging van verkrachting krijgt nog een staartje. De auteur is overweldigd door alle reacties na z’n gesprek met Humo en besluit daarom z'n promotournee voor z’n nieuwe boek ‘Onze verslaggever in de leegte’ te annuleren.

Dimitri Verhulst vertelde in Humo over zijn verslavingen als gevolg van een valse beschuldiging van verkrachting. Dat is ook het onderwerp van z’n nieuwe boek. “Je zou ervan schrikken wie er allemaal coke gebruikt”, vertelde hij in het interview. “Ik vond het zelf verrassend dat ik mijn cokegebruik ging banaliseren: ‘O, maar iedereen doet het tegenwoordig.’ Wat niet waar is, maar het zijn er veel. Coke is een heel gevaarlijke drug omdat hij zo onschuldig kan zijn, je kunt ‘m perfect bedwingen. Met alcohol is dat veel lastiger. Wat ik er lekker aan vind? Dat benzinegeurtje! Al van kindsbeen af heb ik graag benzine geroken, en dan kun je het ineens gaan snuiven! Het is allemaal gevaarlijk, maar ook lekker - veel lekkerder dan broccoli, bijvoorbeeld.”

De uitspraken van Verhulst bleven niet ongemerkt. Veel media berichtten over het verhaal van de auteur, z’n drugs- en drankgebruik en de suïcidale gedachten die hij overhield aan de beschuldiging. Daarom schrapt de schrijver zijn hele promotietournee rond het boek. “Dimitri is overweldigd door de publiciteit die plots op gang kwam”, klinkt het bij de uitgeverij. “Sommige media hebben sensatiebeluste koppen geplaatst over zijn alcohol- en drugsverslaving.” Hoe lang Verhulst uit beeld verdwijnt, is niet zeker.