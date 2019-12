Dichter Jules Deelder (75) overleden jv

19 december 2019

10u23

Bron: ANP 42 Kunst & Literatuur De Rotterdamse dichter en performer Jules Deelder is op 75-jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden. Dat heeft zijn uitgever De Bezige Bij namens de familie bevestigd.



De altijd in het zwart en meestal met een vervaarlijke vlinderbril getooide Sparta- en jazzfan kwam in de havenstad ter wereld als kind van een handelaar in vleeswaren, meer bepaald in de wijk Overschie.

De auteur en voordrachtskunstenaar met het markante mini-sikje werd ook wel 'De nachtburgemeester van Rotterdam' genoemd. Hij was elf toen hij zijn eerste gedicht schreef: 'Hoort, men werpt een atoombom'. Later vertelde hij dat ze op dat moment thuis nog wel dachten dat het wel over zou gaan met die poëtische aspiraties. Maar die kans was definitief verkeken toen Simon Vinkenoog hem in 1966 uitnodigde voor een poëziemanifestatie in Carré in Amsterdam.

Deelder schreef en declameerde niet alleen poëzie, maar bracht ook proza uit. Vooral zijn biografie over de legendarische Rotterdamse bokser Bep van Klaveren 'The Dutch Windmill' viel op.

Op 24 november werd Deelder 75. Er was een stevig feest in concertgebouw de Doelen in zijn thuisstad Rotterdam, met een film waaraan hij had meegewerkt, met jazz en blues, met poëzie en enkele hoeveelheden van één van zijn favoriete versnaperingen, gin. Een distilleerderij maakte eerder dit jaar een speciale gin ter gelegenheid van Deelders 75ste verjaardag: Deelder Hard Gin.

De Bezige Bij bedroefd

Uitgever De Bezige Bij heeft bedroefd en geschokt gereageerd op het overlijden van zijn auteur Jules Deelder. “We zijn geschokt door dit plotselinge bericht. Vorige week stond hij nog zo sterk op de foto. We zijn dankbaar dat hij zo lang bij ons schrijver en dichter is geweest”, aldus een woordvoerder van De Bezige Bij.

De uitgever gaf sinds 1969 werk uit van Deelder. “Dat is een ongelooflijk lange tijd. We hadden graag nog een jubileum met hem willen vieren. Maar helaas zit dat er niet meer in.”

Sparta met rouwband

Sparta speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen AZ met rouwbanden om oer-Spartaan Jules Deelder te eren. De overleden dichter en schrijver (75) miste geen thuiswedstrijd van zijn favoriete club. Wie Sparta zei, zei ook meteen Deelder. Op de oude Kasteeltribune siert prominent een spreuk van Deelder: “Dat De Hemelpoort Verdacht Veel Weg Heeft Van Het Kasteel”.

Wat Sparta nog meer doet om Deelder te herdenken, is nog onbekend.