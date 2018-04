Deze vrouw uit Oostende heeft haar hele huis volgekribbeld met tekeningen sam

03 april 2018

22u41 0 Kunst & Literatuur Op haar identiteitskaart staat Joke Neyrinck, maar op het internet heet ze 'Jook Doodle Woman'. De 36-jarige Oostendse kribbelt haar hele huis vol met leuke en gekke doodles, en haalt daarmee nu ook buitenlandse media. Geniet mee van haar aparte kunst!

Jook is al meer dan tien jaar actief in de kunstwereld, met onder meer 3D-kunst en houtskooltekeningen. Maar ze is vooral bekend van haar doodles: uit fantasie ontsproten figuren en illustraties. “Doodles geven me vrijheid", vertelde Jook in juli aan onze redactie. Deze tekenvorm schenkt me de nodige rust.”

“Samen met mijn man Agustijn Vermandere en zoontje Mozes wonen we in een oude burgerwoning. Om de muren en het interieur wat op te frissen, leek het me een tof idee om het huis als canvas te gebruiken. Ik schilder de muren eerst wit en ga daarna aan het tekenen met verfstiften."

Inmiddels heeft ze nog veel meer kamers onder handen genomen. De badkamer, kinderkamer, het terras, de living en de keuken: allemaal staan ze vol kribbels van Joke. “Ik teken alles uit het hoofd, niks is gepland. De abstracte, surrealistische figuren komen spontaan tot uiting. Wat mijn man hier van vindt? Net als ik is hij als muzikant ook kunstzinnig aangelegd, hoor. Dat zit dus goed. Ons zoontje heeft ook enkele figuren getekend, die ik dan later heb afgewerkt.”

