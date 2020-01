Deze kleine Picasso zet Duitse kunstwereld op zijn kop met zijn schilderijen die wel 11.000 euro waard zijn AW

09 januari 2020

14u03

Bron: CNA 0 Kunst & Literatuur Hij is amper zeven jaar oud, droomt ervan om professioneel voetballer te worden en maakt schilderijen die wel duizenden euro’s waard zijn. De Duitse media gaven de kleine Mikail Akar zelfs de bijnaam Picasso.

Toen Mikail vier jaar oud was, bleek al dat hij bijzonder creatief was en veel talent had. Omdat hij al genoeg actiefiguurtjes en speelgoedautootjes had, gaven zijn ouders hem een leeg canvas voor zijn verjaardag. Mikail ging ermee aan de slag en zijn vader geloofde zijn ogen niet toen hij het resultaat zag: “Ik dacht dat mijn vrouw het geschilderd had”.



Dat bleek niet het geval te zijn. Puur geluk dan? Een toevalstreffer? “Na het tweede en derde schilderij bleek duidelijk dat hij talent had”, aldus vader Kerem Akar die inmiddels ook de manager is van de kleine Mikail.

Expressionisme met een bokshandschoen

Drie jaar later heeft het jonge kunstenaarstalent al heel wat aanzien verworven. Zo mocht hij voor zijn nieuwste collectie samenwerken met de Duitse voetbalster Manuel Neuer. Het resultaat is een kleurrijk schilderij dat zowaar thuishoort binnen het expressionisme van Jackson Pollock, die tevens ook een van de idolen van Mikail is.



Al is het zijn idool, Mikail kopieert de kunstwerken van Pollock niet zomaar. Hij ontwikkelde zijn eigen innovatieve technieken: zo gebruikt hij bijvoorbeeld de bokshandschoenen van zijn vader om verf op het doek aan te brengen.



Wat de kleine kunstenaar verdient met zijn kunstwerken? Een van zijn schilderijen werd onlangs verkocht voor 11.000 euro.

Voetballer

Zijn werk heeft enorm veel succes, maar een grote kunstenaar wil de kleine Mikail nooit worden. Daarvoor is schilderen te vermoeiend: “Het duurt soms uren met de bokshandschoen”. Veel liever voetbalt hij later voor de kost. En dat laat hij duidelijk blijken met zijn recent werk: in het midden van het canvas een halve voetbal.

Om te voorkomen dat het jonge talent iets tegen zijn zin moet doen, zetten zijn ouders hem niet onder druk. Hij schildert normaal slechts een keer per maand. “Als het hem teveel wordt, zullen we de verzoeken afwijzen.”