Deze jongeman zit achter de enorme graffiti in Gent NA ROA is CEE PIL NIEUWE TOPPER IN STREET ART Erik De Troyer

12 oktober 2018

09u10 0 Kunst & Literatuur Gent had al een streetarttopper met ROA, maar nu is er ook Cee Pil. Hij maakte zopas een reusachtige afbeelding van een leeuw en een bruine beer in het Prinsenhof die toch wel monden doet open vallen. "Alles gaat zo snel tegenwoordig, daarom vind ik het leuk om werken te maken waar je toch even moet naar kijken vooraleer alles duidelijk is."

Cee Pil heet in het dagelijks leven gewoon Cedric Pil en is 41 jaar oud. "Tevoren was ik muzikant, maar tegelijkertijd ben ik wel altijd bezig geweest met schilderen en ontwerpen. Pas een jaar of vier terug ben ik overgeschakeld naar graffiti, gewoon omdat je daar zo snel mee kan werken. Vroeger duurde het enorm lang voor een werk klaar was. Nu heb ik wat referentiebeelden en begin ik zonder voorbereiding. En als het niet meteen goed is, werk ik gewoon verder tot ik het goed vind." Typisch voor Cee Pil is dat hij twee beelden - vaak van dieren - in mekaar doet overlopen.

Toestemming

Inmiddels zijn er in Gent al een pak werken van Cee Pil te zien. "Ik werk steeds met toestemming of op verlaten oppervlakken waarvan ik weet dat ze toch op termijn zullen verdwijnen." Aan DOK zijn er tal van werken te vinden omdat Cee Pil er één van de huisartiesten is.

Recent maakte hij ook een enorm werk op een gevel aan het Prinsenhof.

Keizer Karel

"Ik heb me gebaseerd op de huisdieren van Keizer Karel. De buurt is sowieso veel bezig met de geschiedenis. De leeuwenkooi van Keizer Karel staat nog steeds in de tuin van de paters daar."

Net als ROA tekent hij reuzengrote dieren. "Dat is dan ook de enige gelijkenis. Ik vind dat we toch heel andere dingen doen. Ik ben maar een opkomende graffiti-artiest hé. Maar ik merk wel dat mijn werken regelmatig door anderen worden nagedaan. Heel bizar is dat."