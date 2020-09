Exclusief voor abonnees De ongeloofwaardige witheid van Jezus: ‘We zijn allemaal opgelicht’ Marije van Beek

14 september 2020

13u11

Bron: Trouw.nl 0 Kunst & Literatuur In de kerk en in de kunsten wordt Jezus witter geportretteerd dan historisch gezien geloofwaardig is. Om dat onjuiste en kwalijke beeld te doorbreken, portretteren sommige kunstenaars hem dus als donkere man. ‘Het is gezond verstand.’

Op de eerste afbeeldingen die van Jezus gemaakt zijn, in de eerste eeuw, is hij een witte man. Zo werd hij vervolgens eeuwenlang geportretteerd in de Europese kerk- en kunstgeschiedenis. Toen de BBC ruim twintig jaar geleden een team van wetenschappers vroeg historisch onderzoek te doen naar het uiterlijk van Jezus, bleek daar weinig van te kloppen. Hij was een donkere man, met dichte zwarte krullen, zoals te zien is aan de reconstructie die van klei werd gemaakt.

Maar al is de witheid van Jezus al geruime tijd niet geloofwaardig meer, het beeld blijkt lastig uit te roeien. Een van de redenen daarvoor is dat de katholieke kerk nog lange tijd dwingend bleef voorschrijven dat Christus als witte man afgebeeld werd, zegt Guus van den Hout, kenner van religieuze kunst en voormalig directeur van Museum Catharijneconvent in Utrecht aan Trouw.

