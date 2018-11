Dag Van De Auteur: dit zijn de rijkste schrijvers ter wereld MVO

01 november 2018

06u00 0 Kunst & Literatuur Eén goed idee, dat was alles dat deze auteurs ervoor nodig hadden om wereldberoemd te worden. Schrijven is geen evidente carrière, maar wie er goed in is kan er wel degelijk veel geld mee verdienen.

Hoewel ook Paula Hawkins (‘In The Water’) en John Grisham (‘The Pelican Brief’) en E.L. James (‘Fifty Shades Of Grey’) in de top 10 voorkomen, halen ze het net niet tot de top. Dit zijn de 5 rijkste auteurs ter wereld op een rijtje.

5. Stephen King (71)

Als je denkt aan horror-romans, dan denk je meteen aan Stephen King. Zijn klassiekers zoals ‘The Shining’, ‘It’ en ‘Pet Sematary’ kan je op nagenoeg elke boekenplank terugvinden. Dankzij zijn schrijfsels heeft hij 15 miljoen dollar (13 miljoen euro) op de bank staan.

4. Dan Brown (54)

‘The Da Vinci Code’ is één van de meestgelezen thrillers ter wereld. De avonturen van Browns hoofdpersonage Robert Langdon zijn erg geliefd over heel de wereld. Zijn handelsmerk is de zogenaamde ‘fact fiction’, waarbij hij vele historische feiten in zijn verhalen verwerkt. Brown heeft een fortuin van 20 miljoen dollar, ofwel 17 miljoen euro.

3. Jeff Kinney (47)

Kinney is de schrijver van ‘Diary Of A Wimpy Kid’, ofwel ‘Het Leven Van Een Loser’. Zijn roman werd intussen al omgetoverd tot een filmreeks. Dat leverde hem in totaal 21 miljoen dollar (18 miljoen euro) op.

2. James Patterson (71)

Patterson staat vooral bekend om zijn thrillers. Zijn bekendste reeksen zijn ‘Alex Cross’ en ‘Women’s Murder Club’. Hij verdiende er al 87 miljoen dollar (77 miljoen euro) mee. Zijn meest opmerkelijke wapenfeit is dat hij een boek schreef samen met oud-president Bill Clinton, genaamd ‘The President Is Missing’.

1. J.K. Rowling (53)

Schrik u er nog van? J.K. Rowling, de schrijfster van de Harry Potter-boeken, is de absolute nummer 1 in dit lijstje. Hoewel ze ook boeken als ‘The Cuckoo’s Calling’ en ‘The Casual Vacancy’ schreef, heeft ze het grootste deel van haar fortuin te danken aan ‘de jongen die bleef leven’ - en duidelijk ook blijft verdienen. Rowling heeft 95 miljoen dollar op haar naam staan. Dat is zo’n 84 miljoen euro.