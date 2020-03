Cultuursector pleit voor noodfonds: “Artiesten verliezen gemiddeld 4.400 euro per maand” LOV

18 maart 2020

19u21

Sinds de maatregelen rond het coronavirus ingingen op vrijdag 13 maart, ligt een groot deel van het openbaar leven stil. De eerste sector die zwaar werd getroffen, was cultuur en entertainment. Zo werden heel wat concerten afgelast, cultuurhuizen moesten de deuren sluiten, maar ook musea, clubs beurzen, festivals en bioscopen werden getroffen. Vooral voor artiesten, meestal zelfstandigen, lopen de verliezen hoog op, stelt kunstenaarsplatform State of the Arts.

Het platform lanceerde na de aankondiging van de maatregelen een meldpunt. Er stroomden tot nu toe ruim 500 reacties binnen van bezorgde artiesten uit alle hoeken van de culturele sector. “Deze crisis kon voor de cultuur niet op een ongelukkiger moment komen. Na de dreun van de recente besparingen, was alle hoop op dit voorjaar gevestigd. De maanden maart en april behoren tot de drukste maanden van het jaar. Niet zelden verdienen kunstenaars juist in deze maanden een belangrijk deel van hun jaarinkomen.”

Onderlinge afhankelijkheid

Zo’n 400 getuigen liepen al een verlies van ongeveer 1,75 miljoen euro, met een gemiddelde van 4.400 euro per cultuurwerker. “Wie niet kan terugvallen op een kunstenaarsstatuut, op een partner met een stevig inkomen of een gezelschap met de nodige reserves, staat voor een onoverbrugbaar gat. Vele huishoudens zijn ook dubbel getroffen, omdat beide partners in de sector werken”, zegt de organisatie. “Wat de situatie ook nog eens heel helder maakt, is de sterke onderlinge afhankelijkheid tussen cultuur, toerisme en horeca. We vragen hier dan ook om een faire en samenhangende oplossing voor alle drie de sectoren, rekening houdend met al hun actoren, en vooral die met zeer fragiele statuten.”

State of the Arts vraagt dan ook om een pakket van compensatieregelingen, want heel wat cultuurwerkers vallen buiten de boot als het op de huidige compensaties aankomt.

Cultuurloket

Bij het Cultuurloket in Brussel kwamen sinds afgelopen vrijdag 63 oproepen binnen met betrekking tot het coronavirus. Cultuurloket opende een speciale ‘coronalijn’ - te bereiken op het nummer 02/534.18.24 - waar culturele organisaties en zelfstandigen met al hun zakelijke vragen terecht kunnen bij een jurist. Er is telkens één jurist stand-by om die oproepen te beantwoorden. “De meeste vragen gaan over het statuut van kunstenaars, de gevolgen van annulaties van opdrachten en tijdelijke werkloosheid”, zegt Karel-Jan Meert, communicatieverantwoordelijke bij Cultuurloket. “Het kunstenaarsstatuut is een uitzondering in de werkloosheidsreglementering, maar om daar recht op te hebben moet je jaarlijks een minimaal aantal gewerkte dagen kunnen aantonen. Dit komt mogelijk in het gedrang.”

Die laatste vraag kan Cultuurloket moeilijk beantwoorden, aangezien de RVA nog geen communicatie heeft gedaan over mogelijke uitzonderingen. “Op de andere vragen kunnen we de cliënten wegwijs maken, hen wijzen op de verschillende mogelijkheden en doorverwijzen naar de juiste instanties. Cultuurloket kan vanuit zijn opdracht van de Vlaamse overheid enkel eerstelijnsadvies aanbieden”, aldus Meert.