Controversiële artieste wordt tijdens voorstelling over censuur van podium gesleurd in Brussel

06 maart 2018

10u06

Bron: Twitter, Charlie Magazine, De Morgen 2 Kunst & Literatuur Gisterenavond is tijdens een Tedx-event in de Brusselse Bozar de Franse kunstenares Deborah de Robertis hardhandig van het podium gehaald door de organisatie. Opmerkelijk, want de controversiële artieste gaf net een performance over censuur. Moederorganisatie TED heeft meteen de licentie van TEDx Brussels ingetrokken.

"Brave New World" - dit is wat er gebeurt wanneer je brave bent. @D_derobertis werd tijdens haar performance over censuur weggesleept van het @TEDxBrussels podium. pic.twitter.com/TSST5i0GY1 — Sara Stragier (@sarastragier) March 5, 2018

Over de Franse artieste Deborah de Robertis hangt controverse omdat ze in het verleden bij verschillende performances al het schilderij L'origine du monde van Gustave Courbet uit 1866 als inspiratie gebruikt. Zo ging ze al voor het schilderij in dezelfde houding zitten, waardoor ze dus haar vagina tentoonspreidde. Dergelijke acts eindigden al vaker in ophef, zo werd ze in 2016 ook al eens uit het Museum voor Schone Kunsten in Brussel gezet, toen ze haar vagina aan bezoekers wilde laten zien.

Op de TEDx Talks gisterenavond in de Brusselse Bozar gaf ze de voorstelling 'Brave New World', die gaat over censuur en ervaringen met politie bij haar eerdere werken. Ze toonde daarbij zelf geen naakt, maar werd na enige tijd plots van het podium 'gesleurd' door de organisatie.

Omwille van Deborahs eerdere werken, denkt het publiek aanvankelijk dat het censureren deel is van de performance Toeschouwer Sara Stragier

In eerste instantie reageerde het publiek met applaus, zo is te zien op een video die door Sara Stragier, die in het publiek zat, op Twitter werd gezet. "Omwille van Deborahs eerdere werken, denkt het publiek aanvankelijk dat het censureren deel is van de performance", schrijft Stragier. "Audio en beeld blijven ook nog enkele minuten gewoon doorspelen. Hierna komt een van de vertegenwoordigers zich excuseren terwijl we mensen backstage horen roepen."

De precieze reden waarom de Robertis van het podium werd gehaald, is onduidelijk. Volgens de organisatie van TEDx Brussels zou ze zich niet aan het contract gehouden hebben. Aan Charlie Magazine verklaarde de kunstenares zelf dat haar performance aanvankelijk was goedgekeurd, maar "wegens technische beperkingen" steeds meer werd beknot. Volgens de Robertis mocht er geen naakt getoond worden van Bozar, en liet ze daarom foto's van eerdere acts zien. Maar ook dat bleek dus niet naar de zin van de organisatie.

Intussen heeft moederorganisatie TED een verklaring gepubliceerd over het incident in Brussel. Daarin staat dat de Robertis "met geweld verwijderd" werd door één van de organisatoren, die "niet akkoord was met de inhoud van haar talk." Die reactie is volgens TED "zeer ongepast".

"We hebben onmiddellijk de TEDxBrussels-licentie ingetrokken die we aan deze persoon hadden verleend", laat TED nog weten. TED, dat staat voor Technology, Entertainment, Design is bekend om zijn zogenaamde TED Talks, waarbij sprekers toelichting geven over een bepaald onderwerp. TED geeft ook gratis licenties aan personen die gelijkaardige events willen organiseren, die krijgen dan de naam TEDx Talks.