Collectief van genomineerden wint gezamenlijk Turner Prize IB

04 december 2019

02u08

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur De Britse kunstenaars Lawrence Abu Hamdan, Helen Cammock, Oscar Murillo en Tai Shani halen dit jaar gezamenlijk de Turner Prize binnen. Het viertal besliste kort na hun nominatie een collectief te gaan vormen.

De jury aanvaardde daarop unaniem hun vraag om de prijs gemeenschappelijk aan hen alle vier toe te kennen. Dat gebeurde tijdens een ceremonie in de beroemde Tate Britain-galerie in Londen, waar de juryleden verklaarden dat het een eer was om zich achter deze “gedurfde solidariteitsverklaring” te scharen.

De vier laureaten mogen onder elkaar een prijzenpot van 40.000 pond (zo’n 47.000 euro) verdelen.

“Boodschap van eenheid brengen”

Met hun initiatief willen ze naar eigen zeggen in “volle politieke crisis” een “boodschap van eenheid” brengen en de nadruk leggen op “de gemeenschappelijkheid, veelvormigheid en solidariteit in de kunst en in de samenleving”.

De Turner Prize wordt sinds 1984 uitgereikt aan Britse visuele artiesten die in het Verenigd Koninkrijk werken. De beroemdste winnaar tot dusver is Damien Hirst.

De prijs is genoemd naar de pre-impressionistische Britse landschapsschilder William Turner.