Circus Ronaldo in de prijzen in Barcelona mvdb

14 februari 2018

14u09 6 Kunst & Literatuur Het Mechelse Circus Ronaldo heeft met de voorstelling ‘Fidelis Fortibus' de cultuurprijs voor beste Circusvoorstelling 2017 van de stad Barcelona gewonnen.

De juryleden van de Ciutat de Barcelona 2017 Awards beslisten unaniem om de prijs toe te kennen aan 'Fidelis Fortibus' vanwege haar originaliteit. De jury geeft aan dat modern en traditioneel circus meesterlijk gecombineerd worden.

Fidelis Fortibus is een eigenzinnige solo gemaakt en gespeeld door Danny Ronaldo. Het thema is de oude trouw en de bijna absurde verbondenheid die de oude circusfamilies zo’n mystieke melancholie geven. Danny staat alleen in de piste en wordt omringd door een cirkel van begraven circusartiesten. Door zijn krachtige illusies komen de overleden zielen tot leven.

"Fidelis Fortibus is een grappige en poëtische voorstelling met een warme menselijke humor en een licht lugubere melancholie. Een voorstelling die gaat over mijn diepste gevoelens voor het circus en de circustradities. Maar ik ben er van overtuigd dat het ook herkenbare metaforische beelden zullen zijn voor zoveel menselijke situaties van vandaag. Want we moeten nooit ver kijken om oude patronen te herkennen die in stand gehouden worden vanuit een onbewuste trouw aan het verleden", luidt het bi j Danny Ronaldo.

'Fidelis Fortibus' was in 2016 de eerste circusvoorstelling die genomineerd werd voor het theaterfestival van de Singel in Antwerpen. Circus Ronaldo combineert al zeven generaties lang de oude circustraditie, de commedia dell’arte, een frisse spontaniteit en een vrolijke chaos. Hun tournees liepen van Reykjavik tot Lissabon, maar ook Australië en Nieuw Zeeland.

De prijsuitreiking van de Ciutat de Barcelona 2017 Awards volgt morgen in aanwezigheid van burgemeester Ada Colau.