Chris Dusauchoit leert kinderen met honden omgaan in zijn nieuwe boek MVO

28 januari 2019

06u59 0 Kunst & Literatuur Chris Dusauchoit leert kinderen in zijn nieuwe boek ‘Mijn Hond En Ik’ hoe ze met honden moeten omgaan.

Dusauchoit (56) werd vooral bekend als tv-presentator van het programma ‘Dieren In Nesten’. De hondenliefhebber bracht in 2017 ‘Honden zoals ze echt zijn uit’, een non-fictieboek dat meteen een bestseller werd. Met ‘Mijn Hond En Ik’ vertaalt hij voor het eerst zijn kennis op kindermaat – want dat is belangrijk, zegt hij zelf. “Elk jaar worden tienduizenden mensen in ons land gebeten door een hond. Veelal gebeurt het thuis en gaat het om een bekende hond. In de meeste gevallen is er helaas ook een kind bij betrokken. Dat loopt niet allemaal dramatisch af, maar de cijfers bewijzen dat er nood is aan kennis en wederzijds begrip. Honden moeten leren wat kinderen zijn, maar het omgekeerde is minstens even essentieel.”

Een correcte opvoeding van een hond begint bij een goed begrip van hoe het dier in elkaar zit. Hij houdt zijn basisidee uit ‘Honden zoals ze echt zijn’ aan dat honden honden zijn, geen kleine mensjes of wolven. ‘Mijn Hond En Ik’ helpt kinderen in toegankelijke taal begrijpen hoe honden de wereld ruiken, zien en horen en hoe ze met ons en elkaar praten. Het boek leert kinderen hoe honden hen inschatten en wat ze van hen verwachten, wat de dieren wel en niet kunnen voelen en wat ze kunnen denken. Kinderen krijgen ook inzicht in de oorsprong van de hond, zijn levensfases en de principes van een goeie training.

Het boek is opgedeeld in 12 hoofdstukken en werd vrolijk vormgegeven met foto’s van de geliefde viervoeters, overzichtelijke illustraties en “goed geblaft!”-weetjes. De kernboodschap die Chris met zijn boek hoopt mee te geven is dat opgroeien met een hond een voorrecht is. In Mijn hond en ik viert hij de unieke vriendschap tussen hond en kind. Maar het boek zegt niet: ‘ga er gauw een kopen’, wel: ‘denk er goed over na’.