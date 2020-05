Chinese kunstenaar en activist Ai Weiwei ontwerpt 10.000 mondmaskers voor goede doel Joeri Vlemings

28 mei 2020

13u59

Bron: The Guardian 0 Kunst & Literatuur De bekende Chinese conceptuele kunstenaar en politiek activist Ai Weiwei heeft eigen mondmaskers ontworpen. Via eBay verkoopt Weiwei 10.000 van die kunstwerkjes. De opbrengst gaat naar liefdadigheidsorganisaties zoals Human Rights Watch, Refugees International en Artsen Zonder Grenzen.

De eigenzinnige mondmaskers krijgen verschillende prints mee, zoals zonnebloempitten en mythische beesten, maar ook een opgestoken middelvinger. Een kunstig mondmaskertje van Ai Weiwei kost 50 dollar (45 euro) per stuk, 270 euro voor vier stuks en 1.360 euro voor een collectie van twintig.

De 62-jarige Ai, die nu in het Britse Cambridge woont, liet zich inspireren door zijn boosheid over allerlei nieuwsverhalen rond mondmaskers, zoals de VS die beschuldigd werden van “moderne piraterij” omdat ze mondkapjes bedoeld voor Duitsland in beslag namen. “Een mondmasker weegt amper drie gram maar het draagt zo’n staatsargumenten met zich mee over wereldwijde veiligheid en over wie ze wel en wie ze niet heeft”, aldus Ai Weiwei.

De print met zonnebloempitten is gebaseerd op zijn kunstinstallatie in Tate Modern, waar hij de betonnen vloer van de centrale Turbine Hall bekleedde met 100 miljoen porseleinen zonnebloempitten, stuk voor stuk met de hand beschilderd. De middelvinger van Ai is ook wereldberoemd en komt eveneens terug in sommige van de zeefdrukken op de mondkapjes.

De kunstenaar beschouwt elke aankoop van zijn mondmaskers als een daad van hoop en sociaal bewustzijn. Volgens hem zullen mensen ze zich meer als verzamelobject dan als gebruiksvoorwerp aanschaffen.

Ai zat 81 dagen in een Chinese gevangenis en verbleef vier jaar onder huisarrest, voordat hij zijn paspoort terugkreeg en in 2015 naar Duitsland vluchtte. Hij verhuisde vorig jaar naar Engeland. Hij vindt de woede van de mensen tegenover China over de pandemie terecht. Hij verwijt zijn geboorteland “onbetrouwbaarheid”.