Brusselse musea openen vanavond voor het eerst de deuren voor Nocturnes IB

13 september 2018

04u45

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur Een totaal van 73 Brusselse musea openen vanavond tussen 17 uur tot 22 uur een eerste keer hun deuren voor de achttiende editie Brussels Museums Nocturnes. Nog tot en met 6 december kan is zo'n "nachtelijk" bezoek aan een van de deelnemende musea elke donderdag mogelijk.

Deze editie wordt bovendien nog voordeliger met de Nocturnes Pass om cultuur nog toegankelijker te maken. Met de Nocturnes Pass krijgt de bezoeker voor 8 euro (-26 jaar) of 16 euro (standaard) toegang tot vijf Nocturnes. Dat valt voordeliger uit dan het gebruikelijke tarief van 2 euro (-26 jaar) of 4 euro per aparte Nocturne. De pas kan gedurende het hele Nocturnes-seizoen gebruikt worden of tijdens eenzelfde avond. De voordeelkaart is vanaf 1 september online te verkrijgen via de website van Brussels Museum Nocturnes of via de fysieke verkooppunten Muntpunt en visit.Brussels.

Het Nocturnes-aanbod wordt daarnaast ook uitgebreid naar een kwetsbaar publiek, met specifieke kansentarieven.

Gevarieerd programma

Het programma belooft alweer erg gevarieerd te zijn, met naast de vele expo's ook muziek, workshops en exclusieve rondleidingen. Bovendien staan er drie nieuwe musea op de affiche met Kanal-Centre Pompidou, MoMuse - Gemeentelijk Museum van Molenbeek en het Museum van de Nationale Bank van België.

Editie 18 wordt dit jaar feestelijk geopend met een gratis vernissage in het Joods Museum van België en in het Egmontpaleis (Kleine Zavel 8) en met een Museumdorp op de Grote Zavel in Brussel.