Britten in shock over vernietiging iconisch 'Lie Lie Land'-kunstwerk met Theresa May en Donald Trump

01 februari 2018

Londen staat in rep en roer omdat een bekend kunstwerk van straatartiest Bambi is overschilderd. De nieuwe eigenaars van het gebouw waarop het kunstwerk met Theresa May en Donald Trump stond afgebeeld, vonden het niet bij hun winkel passen.

In principe zijn de tekeningen van Bambi niet legaal, vandaar de schuilnaam, maar ze worden wel door de meerderheid van de bevolking erkent als kunst. Zelfs al zijn ze niet beschermd door de overheid. Bambi is een vrouw, die vaak wordt vergeleken met straatartiest Banksy. Ze gaf in het verleden al interviews aan grote, Britse kranten, maar weigert om haar identiteit prijs te geven.

Haar werk toont meestal maatschappijkritiek, en heeft vaak met politiek te maken. Ze staat internationaal bekend als een invloedrijke, uitzonderlijke artieste.

Lie Lie Land

De tekening in Londen, op de hoek tussen Cross Street en Shillingford Road, toonde een beeld van de Britse premier Theresa May, en Amerikaans president Donald Trump, die beiden bekendstaan om hun 'rechtse' aanpak binnen de politiek. De twee werden al dansend afgebeeld in een parodie op de film 'La La Land'. De titel werd dit keer echter veranderd naar 'Lie Lie Land', waarmee Bambi insinueert dat de twee politici hun kiezers voorliegen. De tekening verscheen een jaar geleden, en werd sindsdien een grote toeristische trekpleister.

De muur waarop de schildering te zien was behoorde tot een gebouw waarin een winkel is gelegen. Dat pand werd pas overgenomen door de eigenaars van 'Etre Cecile', een fashion outlet. Zij vonden de tekening maar niets, en besloten de volledige muur zwart te schilderen.

Buurt in shock

"Er stonden zéker zeven mensen rond", vertelt een vrouw die getuige was van het tafereel. "Iedereen riep naar haar: wat ben je in hemelsnaam aan het doen?! Ik kan niet geloven dat je dit aan het doen bent! Eén van de vrouwen in de buurt zei zelfs dat ze de winkel zou boycotten. De buren die passeerden waren érg overstuur."

Het overschilderen is niet alleen een ramp voor de kunstwereld, maar ook voor de buurtbewoners zelf. "Het was goed voor de zaken hier", gaat de getuige verder. "Het lokte een hoop mensen naar de straat, die hier anders nooit zouden komen. Ook toeristen. En die stopten hier allemaal in onze café's. Bovendien gaf het onze buurt een bepaald soort finesse, wat prestige. Het was een echte mijlpaal."

Slecht voor zaken

Ze denkt overigens niet dat de winkel nog zal scoren. "Ze heeft haar eigen kansen bedorven door alles zwart te schilderen. De toeristen zullen niet meer komen, en ik kan je garanderen dat niemand uit de buurt er nog zal willen winkelen."

De eigenaars van de winkel krabbelen nu terug. In een officieel statement laten ze weten dat "de muur gebruikt zal worden om jonge, getalenteerde artiesten hun werk te laten tonen". Allemaal goed en wel, maar het iconische werk van de internationaal bekende artiest Bambi - die al werken verkocht aan onder andere Rihanna, Brad Pitt en Adele - is helaas voorgoed verdwenen.