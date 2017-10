Brits-Japanse auteur Kazuo Ishiguro wint Nobelprijs Literatuur TT

De Brits-Japanse auteur Kazuo Ishiguro wint dit jaar de Nobelprijs Literatuur. Dat heeft de Zweedse Academie bekendgemaakt. De Academie looft hem om zijn "grote emotionele impact". Zijn bekendste werk is De rest van de dag (The Remains of the Day) uit 1989, verfilmd in 1993.

"De auteur legt in zijn werk de afgrond van onze vermeende verbondenheid met de wereld bloot", zo oordeelde het comité.



De 62-jarige auteur is in de Japanse stad Nagasaki geboren. Hij verhuisde op zijn vijfde naar Engeland, waar hij opgroeide in Guildford. Hij studeerde aan de universiteit van Kent en de Universiteit van East Anglia in Norwich.



Ishiguro heeft een beperkt oeuvre van acht romans, waarvan zijn derde, The Remains of the Day uit 1989, de bekendste is. Voor dat werk won hij de prestigieuze Booker Prize. Het werk werd succesvol verfilmd door James Ivory. De schrijver had in 1986 voor zijn boek An Artist of the Floating World al de Whitbread Prize gekregen. Hij kreeg van het Franse ministerie van Cultuur de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres uitgereikt.



De toekenning van de prijs betekent een terugkeer naar de 'echte' literatuur, nadat de prijs vorig jaar werd toegekend aan het 'icoon' Bob Dylan, zanger en schrijver van liedjes. Die toekenning deed nogal wat stof opwaaien. De winnaar van 2017 mag naast de oorkonde een bedrag van 940.000 euro tegemoet zien.

