Brief over bordeelbezoek Van Gogh geveild voor 210.600 euro

16 juni 2020

11u21

Bron: AD, ANP 2 Kunst & Literatuur Een brief waarin kunstschilders Vincent van Gogh en Paul Gauguin hun gezamenlijke bordeelbezoeken beschrijven, ging vandaag onder de hamer bij veilinghuis Hôtel Drouot in Parijs voor 210.600 euro.

De kunstschilders schreven de brief in november 1888 aan collega-schilder Émile Bernard. Ze verbleven toen allebei in de Franse plaats Arles, waar Van Gogh beroemde werken als ‘Caféterras bij nacht’, ‘Het gele huis’ en ‘De slaapkamer’ schilderde.

Van Gogh (1853-1890) en Gauguin (1848-1903) hadden er een onstuimige vriendschap. “Bloed en seks zijn voor Gauguin belangrijker dan ambitie”, schreef Van Gogh in de Franstalige brief. “We zijn een paar keer op excursie naar bordelen gegaan en waarschijnlijk gaan we daar een keer werken. Momenteel werkt Gauguin aan een canvas met hetzelfde nachtcafé dat ik heb geschilderd. Maar dan met de figuren die we in de bordelen hebben gezien. Het belooft prachtig te worden”, staat er te lezen in de brief.

Gauguin houdt het aanzienlijk korter. “Luister niet naar Vincent, zoals u weet is hij erg toegeeflijk”, schrijft hij.

Psychische problemen

Dat Van Gogh vaak bordelen bezocht, is bekend. Nadat hij in een periode van psychische problemen zijn eigen oor had afgesneden, leverde hij dat af bij een bordeel dat hij met Gauguin had bezocht. Dat zou Van Gogh hebben gedaan nadat een felle ruzie tot het einde van de vriendschap tussen de twee schilders had geleid. Van Gogh beeldde ook meerdere malen bordelen en prostituees af op zijn schilderijen.

De waarde van de brief was geschat op een bedrag tussen 180.000 en 250.000 euro.

